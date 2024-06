Auto contro moto, un ferito in condizioni disperate

Grave incidente stradale oggi, venerdì 21 giugno, alle ore 9 in via Volta a Monselice lungo l'Adriatica: per cause ora al vaglio degli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Mario Carrai si sono scontrati un'auto e una moto.

L'incidente

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che a seguito dell'urto è ricaduto rovinosamente sull'asfalto: fin dai primi istanti si è capito che le sue condizioni erano critiche. I sanitari del Suem 118 accorsi sul luogo dell'emergenza con un'ambulanza, hanno richiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso. Il paziente è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato all'ospedale di Padova. La sua prognosi è riservata, il ferito è in pericolo di vita. Sotto choc, ma miracolosamente illeso l'automobilista che a sua volta è stato accompagnato in ospedale per accertamenti clinici indispensabili a valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Tra le cause che potrebbero aver contribuito in maniera decisiva all'incidente, non si esclude una manovra azzardata, ma anche la velocità eccessiva. Gli agenti della polizia locale hanno lavorato diverse ore per ricostruire l'accaduto e terminare le singole attività. I mezzi sono stati sequestrati in attesa di aver un quadro definitivo delle condizioni del motociclista.

Traffico in tilt

L'incidente, l'ennesimo nella zona di Monselice degli ultimi giorni, ha letteralmente mandato in tilt la viabilità. Sul luogo dello schianta sono intervenuti tecnici di Anas per monitorare la situazione e ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada. Il tratto di Adriatica interessata dall'incidente è rimasta inibita al traffico per un paio d'ore. Poi i mezzi sono stati rimossi e a poco a poco la situazione è tornata alla normalità.