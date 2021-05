Schianto fatale a tarda sera in città: muore un motociclista 64enne

Tragico incidente stradale nella tarda serata di venerdì 28 maggio a Padova, a perdere la vita Stefano Vellin, fotografo 64enne molto conosciuto in città.

La dinamica

È successo intorno alle ore 23 in via Turazza: lo scontro che ha coinvolto la moto Bmw e due auto (un'Opel Corsa e una Lancia Y) è costato la vita al centauro. I vigili del fuoco, arrivati con il personale di prima e seconda partenza e con l’ausilio dell’autogrù, hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro stendendo un tappeto di schiuma per una copiosa perdita di carburante. Illesi i conducenti dell’Opel Corsa e della Lancia Y: le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora

