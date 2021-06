Schianto auto-moto, grave un centauro padovano: l'automobilista fugge ma poi si costituisce

Grave incidente nel pomeriggio di domenica lungo la strada Provinciale 83 a Tonezza del Cimone. Il bilancio è di un motociclista finito in rianimazione al San Bortolo di Vicenza, dove è tuttora ricoverato con prognosi riservata per le numerose fratture riportate.

La dinamica

Lo schianto - come riporta VicenzaToday - è avvenuto verso le 17.15 di domenica 13 giugno: un'Audi A3, con al volante un vicentino residente in provincia, per motivi in corso di accertamento, si è scontrato con una Suzuki con in sella un 61enne di Saonara in provincia di Padova. L'automobilista, preso dal panico, non si è fermato a soccorrere il centauro ma in seguito ha chiamato la polizia locale Alto Vicentino ammettendo la propria responsabilità. In prossimità dell'11esimo tornante, vicino alla galleria, della strada che va verso Tonezza, i due mezzi si sono toccati. Ad avere la peggio il conducente della moto che ha fatto un volo di diversi metri finendo sull'asfalto e impattando addosso all'entrata del tunnel. L'allarme è stato lanciato dagli altri automobilisti di passaggio e sul posto è arrivato un'ambulanza del Suem che ha stabilizzato il ferito e poi ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Verona per il trasporto all'ospedale di Vicenza. L'automobilista al volante dell'Audi è nel frattempo scappato, per poi auto denunciarsi alla polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.