Finisce con l'auto contro il muretto di un'abitazione: autista ricoverato in ospedale

Una perdita di controllo per cause ancora da accertare: un uomo è rimasto ferito dopo essere andato a sbattere violentemente contro il muretto di un'abitazione.

Incidente

È successo intorno alle ore 5 di domenica 27 settembre in via Corse a Villa del Conte: i vigili del fuoco, accorsi dal distaccamento volontario di Santa Giustina, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto, mentre il conducente è stato assistito dal personale del Suem 118, che lo ha poi trasferito in ospedale. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro: le operazioni dl soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa due ore.