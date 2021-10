Si scontra con la sua Vespa d'epoca contro un'auto: 56enne trasportato in ospedale

L'uomo era in sella alla sua Vespa quando si è scontrato lateralmente con una Toyota Yaris guidata da una 30enne di Brugine, anch'essa ferita lievemente

Un violento scontro di prima mattina: è stato trasportato d'urgenza in ospedale il 56enne che con la sua Vespa d'epoca si è scontrato contro un'auto.

La dinamica

È successo intorno alle ore 7 di mercoledì 13 ottobre a Bovolenta: l'uomo era in sella alla sua Vespa quando si è scontrato lateralmente con una Toyota Yaris guidata da una 30enne di Brugine, anch'essa ferita lievemente e portata all'ospedale di Monselice per le cure del caso. Sul posto si sono subito recati gli agenti della polizia stradale, i quali stanno accertando le rispettive responsabilità in materia di precedenza.