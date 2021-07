Caos in autostrada: maxi-incidente con cinque mezzi coinvolti, lunghe code

Un incidente, avvenuto alle ore 16 di giovedì 22 luglio, al chilometro 368 est dell'autostrada A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, ha coinvolto tre auto, un autocarro e un mezzo pesante. Feriti lievi alcuni degli occupanti, che hanno ricorso a medicazioni sul posto.

Incidente

Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra Padova Est e il bivio con la A57, in territorio di Vigonza. Sul luogo dell’incidente, oltre alle pattuglie della Polstrada e all’ambulanza, sono intervenuti personale e mezzi del soccorso meccanico e di Concessioni Autostradali Venete, con il coordinamento del Centro Operativo della Società autostradale a Mestre. Al momento si transita su una sola corsia e si registrano fino a 7 chilometri di coda in carreggiata est (direzione Trieste). Rallentamenti anche in carreggiata ovest (direzione Milano) per curiosi.

(Notizia in aggiornamento)