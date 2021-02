Strade insanguinate: ciclista travolto da un auto, gravissimo in ospedale

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì a Brugine: un uomo di 68 anni è stato trasferito con l'elicottero in ospedale a Padova dov'è arrivato in codice rosso

Un altro grave incidente si è verificato sulle strade del Piovese. Giovedì alle 17 all'incrocio tra via Brustola con via Ospitale nella strada che porta da Brugine a Campagnola, per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrati un ciclista e una Mini Cooper condotta da un ragazzo di 22 anni residente in paese.

La dinamica

La dinamica esatta è ancora sotto la lente di ingrandimento dei militari anche se sembra che entrambi viaggiassero nella stessa direzione di marcia. Il ciclista avrebbe sbandato verso sinistra, venendo travolto dall'utilitaria. La vittima è stata sbalzata sull'asfalto: sul posto un'ambulanza ha caricato l'automobilista, trasferito in codice giallo a Piove di Sacco. Peggio è andato all'uomo in sella al mezzo a due ruote che è stato intubato e portato a Padova in condizioni molto gravi. Non avendo addosso i documenti la sua identificazione è stata particolarmente complicata: in serata è emerso come si tratti di una persona di Polverara di 68 anni.