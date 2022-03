Finisce contro un albero in piena notte: camionista estratto dalla cabina e ricoverato

Un boato in piena notte ha svegliato tutti i residenti di via Garibaldi a Busa di Vigonza: un camionista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova dopo essere finito contro un albero.

I fatti

È successo intorno alle ore 4 della notte tra domenica 6 e lunedì 7 marzo: l'uomo era alla guida di un camion che trasportava generi alimentari quando per cause ancora in corso di accertamento ha terminato la sua corsa schiantandosi frontalmente contro un albero. I vigili del fuoco, arrivati da Padova e Mestre con l’autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo e utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici hanno estratto non senza difficoltà l’autista, rimasto incastrato nella cabina di guida. Il personale sanitario del Suem 118 lo ha quindi stabilizzato per poi trasferirlo in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 7.30 con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.