Violento scontro tra un camion e un autobus sulla A13: tratto autostradale chiuso e lunghe code

Uno scontro occorso nella prima mattinata di lunedì 23 agosto ha visto un camion tamponare violentemente un autobus che lo precedeva.

Incidente

È successo intorno alle ore 6 sull'autostrada A13 nella carreggiata in direzione Padova, tra i caselli di Monselice e Terme Euganee: subito si sono formate lunghe code, e il tratto interessato è stato chiuso per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti. Nove feriti in totale, nessuno di loro è in gravi condizioni.

(Notizia in aggiornamento)