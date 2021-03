Nebbia, mattinata funestata da incidenti: 2 feriti, sul posto i vigili del fuoco

Gli scontri si sono verificati a Cadoneghe in località Bragni e lungo la Tangenziale Nord con conseguenti disagi per il traffico veicolare che è andato a rilento

Complice la scarsa visibilità dovuta alla nebbia, giovedì mattina si sono registrati alcuni incidenti stradali a Cadoneghe e in tangenziale a Padova. Due persone sono state ricoverate in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Un ferito

Alle 7.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Bagnoli a Cadoneghe per lo scontro tra un’auto e un trattore con un rimorchio: l'automobilista è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi.

In tangenziale

Alle 10.30 un altro intervento per la prima partenza dei vigili del fuoco, accorsi lungo la tangenziale Nord a Padova in direzione Limena per un tamponamento tra un un furgone e un mezzo pesante. La squadra ha messo in sicurezza i mezzi, mentre il conducente del furgone rimasto ferito è stato assistito dal personale medico. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito tutte le verifiche.