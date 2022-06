Violento frontale nella Bassa, una delle auto coinvolte prende fuoco: interviene anche l'elisoccorso

Violento scontro frontale nella mattinata di oggi, lunedì 6 giugno, nella Bassa Padovana, con un auto andata a fuoco e due feriti di cui uno elitrasportato all'ospedale di Padova.

La dinamica

È successo sulla strada provinciale 45 nel territorio di Vescovana: stando alle prime ricostruzioni una Opel station wagon guidata da un uomo residente a Masi si è scontata frontalmente con una Bmw condotta da un panettiere di Stanghella, con l'Opel che ha preso fuoco negli istanti immediatamente successivi all'impatto. Sul posto si sono precipitati i viglili del fuoco di Este, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Un elicottero del Suem 118 ha portato uno dei feriti a Padova, mentre l'altro guidatore è stato portato in ambulanza all'ospedale di Rovigo: entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Montagnana, che hanno chiuso al traffico la strada.