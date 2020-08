Frontale tra due auto sulla strada per Sottomarina: sette feriti tra cui un bimbo di 7 mesi

Violento scontro frontale nel pomeriggio di Ferragosto: il bilancio è di sette feriti, compresi tre bambini tra cui uno di sette mesi.

Incidente

È successo a Codevigo, sulla strada che porta a Sottomarina: ancora da stabilire le cause dell'incidente, che ha visto coinvolte una Ford Kuga (finita nel campo adiacente per la violenza dell'impatto) e una Peugeot. Sul posto anche l'elisoccorso: nessun ferito è in gravi condizioni.