Tragico incidente in tangenziale: una 37enne morta sul colpo, tre feriti e lunghe code

Dopo un weekend da dimenticare inizia nel peggiore dei modi anche la mattinata di oggi, lunedì 28 marzo: una donna di 37 anni residente nel Padovano ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite in un tragico incidente occorso intorno alle ore 08.50 in tangenziale a Padova.

Incidente

Teatro dell'accaduto il tratto subito antecedente all'uscita 11 di via Pietro Bembo, svincolo per Salboro in direzione Padova Est: la carambola ha coinvolto cinque mezzi tra cui due camion, due auto e una betoniera. Il traffico è stato inevitabilmente deviato, con ripercussioni e lunghe code dato che il sinistro è occorso proprio nell'orario clou per chi si reca al lavoro. Sul luogo dell'incidente si sono subito precipitati i sanitari del Suem 118 con tre ambulanze e un'auto medica oltre a polizia e vigili del fuoco, i quali hanno estratto la donna che è però deceduta sul colpo rimanendo schiacciata con la sua Renault Clio tra il guardrail e il tir Volvo guidato da un 40enne padovano, rimasto lievemente ferito. Ferite di media gravita per il 23enne sulla Ford Fiesta e il 56enne (entrambi padovani) alla guida di un autocarro Iveco, mentre è rimasto illeso un 49enne al volante di una betoniera.

(Notizia in aggiornamento)