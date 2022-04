Tragico incidente stradale nell'Alta: un morto e cinque feriti, di cui due gravissimi

Torna a scorrere il sangue sulle strade padovane: un 54enne di Villafranca Padovana è morto e cinque persone di origini cinesi sono rimaste gravemente ferite (due di loro sarebbero in fin di vita) in un tragico incidente stradale occorso intorno alle ore 15.30 di oggi, sabato 23 aprile, a Isola di Mantegna, frazione di Piazzola sul Brenta.

I fatti

È accaduto in via Sega: stando alle prime ricostruzioni la Maserati guidata dal 54enne avrebbe invaso la corsia opposta, andandosi a scontrare frontalmente con l'altro Suv. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 con due elicotteri, che ha trasportato i feriti più gravi - una volta stabilizzate le loro condizioni - all'ospedale di Padova. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco (arrivati sia da Padova che da Vicenza), che hanno aiutato a estrarre i feriti dai due abitacoli mettendo poi in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente, uno dei quali finito nel campo adiacente, e i carabinieri per i rilievi del caso: la strada è stata chiusa al traffico, con le auto che sono state deviate nelle vie limitrofe.