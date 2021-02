In sella alla sua moto si schianta contro un tir: muore noto ristoratore

I medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita ma a poche ore dallo schianto con la sua moto è deceduto in ospedale a Vicenza. Franco Dardanelli, noto ristoratore di Villa del Conte proprietario della nota osteria “La Tavernetta”, è stato coinvolto martedì pomeriggio verso le 16.30 in un incidente mentre era in sella alla sua motocicletta.

L'incidente

L'uomo stava percorrendo la Provinciale 22 nella frazione di Onara in direzione di Camposampiero quando all’altezza dell’incrocio con via Camatta, quando è finito contro un tir che viaggiava nello stesso senso di marcia e che improvvisamente avrebbe svoltato. Violentissimo l'impatto con l'uomo che è finito a terra: sul posto è intervenuta un'ambulanza e l'elisoccorso che l'ha trasportato in condizioni già gravissime in nosocomio a Vicenza dove il suo cuore ha smesso di battere verso le 18.

Ristoratore

La notizia della tragedia si è diffusa nel tardo pomeriggio a Villa Del Conte dove il ristoratore era molto conosciuto dato che da anni gestiva insieme alla moglie Mara “La Tavernetta”, uno storico locale che tutti i giorni a pranzo ospita decine di lavoratori e che alla sera, quando le restrizioni anti-covid lo permettono, è un punto di riferimento nella zona. Il cordoglio alla famiglia è stato espresso dal sindaco Antonella Argenti che era amica di lunga data dello sfortunato centauro, grande appassionato di motociclette.