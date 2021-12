Scontro sulla sp 46, gravi due donne ricoverate d'urgenza all'ospedale di Padova

Brutto incidente con due feriti gravi oggi lungo la provinciale 46 "Piovego". Ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, all'intersezione con le vie Borgo Arsego e Fornace, una Renault Clio non si è fermata allo stop, andandosi poi a scontrare con un furgoncino Iveco. A bordo dell'auto c'era una famiglia composta un uomo, una donna, il loro bambino di 4 anni e un'altra coppia. Il mezzo proveniva da via Bosco Arsego e doveva attraversare la provinciale per proseguire diritto in via Fornace, ma il conducente non ha rispettato il segnale di stop. L'urto di rilevante intensità ha provocato il ferimento della moglie del conducente, della cognata e del fidanzato di quest'ultimo mentre sono risultati illesi il conducente della Clio, il figlio minore ed il conducente dell'altro mezzo. Sul posto sono intervenute due ambulanze 118 e l'elisoccorso, oltre ad un mezzo dei vigili del fuoco di Padova per la messa in sicurezza dei mezzi. La più grave è la moglie del conducente della Clio che è stata elitrasportata all'ospedale di Padova in codice rosso per una grave ferita alla gamba. In codice rosso anche la cognata.