Incidente in autostrada con tre mezzi pesanti coinvolti: lunghe code in direzione Milano

Un incidente, avvenuto alle ore 9.40 di lunedì 19 luglio, al chilometro 374 dell'autostrada A4 Padova-Venezia in direzione Milano, ha coinvolto tre mezzi pesanti, provocando il ferimento di una persona.

Incidente

Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra la confluenza della A57 e il Passante di Mestre e Padova Est, in territorio di Pianiga. Sul luogo dell’incidente, oltre alle pattuglie della Polstrada, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autogrù, il Suem-118, personale e mezzi del soccorso meccanico e di Concessioni Autostradali Venete, con il coordinamento del Centro Operativo della Società autostradale a Mestre. Al momento si registrano fino a 5 chilometri di coda in carreggiata ovest (direzione Milano) e in A57, sempre in direzione Milano. Code per curiosi anche in carreggiata opposta (direzione Trieste).

Aggiornamento

È stato risolto intorno a mezzogiorno l’incidente che nella mattinata di lunedì 19 luglio ha coinvolto tre mezzi pesanti poco dopo la confluenza tra la A4 e la A57 in direzione Milano, provocando il ferimento di uno dei conducenti. Attualmente si transita su tre corsie e le code sono in lento smaltimento. Gli incolonnamenti in direzione Milano hanno raggiunto i 10 chilometri sul Passante di Mestre, nel tratto tra Martellago-Scorzè e l’innesto con la A57 a Dolo e i 6 chilometri in A57, nel tratto tra Mira-Oriago e il Bivio con la A4.