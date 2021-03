Frontale tra un furgone e un trattatore nella Bassa: muore un 75enne

L'incidente si è verificato martedì mattina verso le 9 a Piacenza D'Adige: sul posto i vigili del fuoco, i pompieri e i sanitari del Suem 118. Nulla da fare per la vittima

Poco dopo le 9 di martedì mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Badia lungo la SP 91 a Piacenza d’Adige per un incidente tra un furgone e un trattore: deceduto l’autista del mezzo commerciale.

L'intervento

I pompieri arrivati da Este e Rovigo con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 75enne alla guida del furgone. Illeso l’agricoltore alla guida del trattore. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.

Notizia in aggiornamento