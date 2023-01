Schianto all'incrocio, donna incastrata nelle lamiere dell'auto ribaltata

Incidente stradale oggi 9 gennaio all'incrocio tra via Scapacchiò e via Veneto a Selvazzano. Il bilancio è di due mezzi coinvolti e una donna trasportata in ospedale.

I rilievi

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale e dai Vigili del fuoco, nell'impatto tra due vetture avvenuto poco dopo le sei del mattino un auto condotta da una donna si è rovesciata. La conducente è rimasta intrappolata nell'abitacolo. Sono dovuti intervenire i pompieri per liberarla e affidarla alle cure dei sanitari. Il personale medico del Suem 118 dopo averla stabilizzata, l'ha trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono considerate soddisfacenti, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l'altro automobilista coinvolto nell'incidente. Come da prassi i due protagonisti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. E' toccato infine alla Polizia locale deviare il traffico lungo arterie secondarie per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. La situazione a Selvazzano nell'area dell'incidente è tornata alla normalità dopo le 8. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'impatto non si esclude una mancata precedenza, ma anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia.