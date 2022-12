Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo della luce

Incidente stradale giovedì 8 dicembre alle 21 lungo via Pelosa a Caselle di Selvazzano.

I fatti

Per cause ora al vaglio dei carabinieri, un auto, una Seat Ibiza, è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. Due i feriti. Nell'impatto l'auto si è accartocciata. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Abano Terme per liberare gli occupanti dalle lamiere. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati alcuni automobilisti in transito. I due feriti sono stati poi affidati alle cure del personale medico del Suem 118. Dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono rassicuranti, non sarebbero in pericolo di vita. La viabilità ha subito rallentamenti per un paio d'ore. Tempo necessario agli operatori di terminare gli accertamenti e mettere in sicurezza l'area. E' toccato poi ad un carroattrezzi rimuovere il mezzo incidentato. Sono state effettuate anche verifiche al palo dell'energia elettrica rimasto danneggiato, ma non si sono registrati blackout. Tra le cause che potrebbero aver contribuito allo schianto non si esclude il terreno reso viscido dalla pioggia, l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione. Come da prassi l'automobilista al volante in ospedale è stato sottoposto anche ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.