Perde il controllo dell'auto e si schianta: tre feriti

Grave incidente nella notte tra il 9 e il 10 giugno a Selvazzano. Il bilancio, che poteva essere ben più grave è di tre persone ferite. L'impatto si è verificato all'una di notte in via Galvani a Caselle di Selvazzano Dentro. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma. Il mezzo, fuori controllo, ha terminato la sua corsa capovolto su un fianco. Le indagini sono in pieno svolgimento. Sotto la lente d'ingrandimento la velocità eccessiva del mezzo finito fuori strada, ma anche una possibile banale distrazione che di fatto poteva costare caro ai tre occupanti dell'auto.

Cosa è successo

Poco dopo l'una, di lunedì 10 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Galvani a Caselle di Selvazzano Dentro per un’auto finita capovolta su un fianco: tre persone ferite. I pompieri accorsi da Abano Terme, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto una persona rimasta incastrata. Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. La viabilità ha subito rallentamenti, nessuno altro mezzo in transito è rimasto coinvolto. Il conducente come da prassi in ospedale è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.