Si ribalta dopo lo schianto, un ferito trasportato in ospedale

Incidente stradale in via Noventana a Noventa Padovana proprio di fronte alla caserma dei carabinieri. E' successo oggi 28 giugno 2022 alle 21. Per cause ora al vaglio dei militari dell'Arma si sono scontrate due auto: una Land Lover Dedender guidata da F.R. che da Stra (Venezia) stava procedendo verso Noventa e una Opel Corsa con al volante A.B. di 45 anni che da via Noventana doveva sterzare a sinistra per andare a casa. Nel tremendo impatto l'Opel Corsa si è capottata andando a sbattere contro il muro di cinta di un'abitazione. Il ferito, che non ha mai perso conoscenza, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. In un secondo momento è stato preso in consegna dal personale medico del Suem 118 che dopo averlo stabilizzato l'ha trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono rassicuranti, ma sarà sottoposto ad accertamenti clinici per scongiurare qualsiasi complicazione. Miracolosamente illeso l'autista del Defender. La viabilità è andata in tilt fino alle 22 e l'area è stata transennata con il nastro bianco e rosso per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.