Frontale in via Roma: miracolati due automobilisti

Spettacolare incidente stradale domenica 25 dicembre alle 17,30 in via Roma a Solesino. Il bilancio è di due feriti lievi, ma il quadro della vicenda poteva assumere contorni ben più gravi.

La storia

Secondo una prima ricostruzione nella centralissima arteria di Solesino, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate frontalmente due auto. Una di queste, ormai fuori controllo, ha terminato la sua corsa contro un'abitazione posta lungo la strada. Immediato l'intervento dei soccorritori allertati da alcuni testimoni. I Vigili del fuoco una volta arrivati in via Roma hanno messo in sicurezza i mezzi. Una delle due auto alimentata a gpl ha creato non poche apprensioni tra i presenti. I feriti, una volta fatti uscire dai rispettivi abitacoli sono stati affidati al personale medico del Suem 118. Dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati in ospedale, le loro condizioni non destano preoccupazione. Come da prassi in questi casi, è stato richiesto per entrambi un accertamento clinico per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Ingenti i danni all'abitazione dove si è schiantata una delle due vetture. E' stata una pura casualità che al momento dell'impatto lungo il marciapiede non passasse alcun pedone altrimenti il quadro dell'incidente avrebbe assunto i contorni della tragedia.