Mezzo pesante finisce fuori strada: chiuso il tratto della statale, traffico in aumento

La strada statale 309 “Romea” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 102,300, in località Rosara di Codevigo, per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante fuori strada.

I fatti

A darne notizia nel pomeriggio di sabato 19 settembre è Anas, che aggiunge: "Il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla rete locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e il soccorso meccanico per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile".