Tamponamento tra un'auto e un camion della nettezza urbana: un ferito

Ha avuto principalmente ripercussioni sul traffico l'incidente occorso nella giornata di ieri, venerdì 9 febbraio, e che ha visto coinvolti un'auto e un camion.

La dinamica

Teatro dell'accaduto via San Polo a Piove di Sacco, dove un'Alfa Romeo guidata da un uomo ha violentemente tamponato un camion compattatore della nettezza urbana. Da stabilire se la causa sia stata la velocità sostenuta, la strada resa sdrucciolevole dalla pioggia caduta o una banale disattenzione del guidatore, il quale, rimasto leggermente ferito, è stato prima assistito dai sanitari del Suem 118 e poi trasportato al vicino ospedale per i controlli del caso. I vigili del fuoco, accorsi dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza i mezzi con l'ausilio della polizia stradale, che oltre a compiere i rilievi del sinistro ha deviato il traffico sulle strade secondarie.