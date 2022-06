Paurosa carambola sulla strada regionale: tre auto coinvolte e nove feriti, di cui due gravi

Grave incidente stradale occorso nel pomeriggio di oggi, domenica 19 giugno, sulla Strada Regionale 10 Padova Inferiore a Este, con tre macchine coinvolte e nove feriti di cui due trasportati con l'elisoccorso in ospedale.

La dinamica

È successo intorno alle ore 16: stando alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato prima di un frontale tra due auto, con un terzo veicolo che ha poi tamponato uno dei mezzi coinvolti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco giunti proprio da Este, che hanno estratto una persona rimasta incastrata nell'abitacolo mettendo in sicurezza le auto, e i sanitari del Suem 118 con quattro ambulanze e due elicotteri, uno arrivato da Padova e l'altro da Verona. Due dei feriti, in gravi condizioni, sono quindi stati elitrasportati d'urgenza dopo che le loro condizioni erano state stabilizzate, mentre gli altri sono stati portati in ambulanza a Padova e Schiavonia a seconda delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno chiuso il tratto di strada per compiere i rilievi del caso deviando il traffico, che ha subito inevitabili ripercussioni.