Si scontra con un'auto, ciclista ricoverato in prognosi riservata

Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. L'ennesimo incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata odierna, 2 aprile, poco dopo le 8. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Abano, si sono venuti a scontrare un ciclista e un'auto. L'impatto è avvenuto tra Feriole e San Biagio di Teolo. Nell'impatto il ciclista è ricaduto sull'asfalto. Il conducente dell'auto, illeso, si è subito fermato.

I soccorsi

Sul luogo dell'emergenza, allertati da alcuni automobilisti in transito e da alcuni testimoni, sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. Il personale medico ha poi trasportato il ferito in ospedale a Padova in prognosi riservata. Saranno decisivi i prossimi giorni per conoscerne i margini di recupero. A preoccupare è un vasto ematoma cerebrale che lo sfortunato ciclista si è procurato nell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per un paio d'ore, poi la situazione è tornata alla normalità.