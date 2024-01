Schianto tra due auto, un ferito e traffico in tilt

Incidente stradale ieri sera 24 gennaio alle 18 in via Madonna a Terrassa Padovana. Il bilancio dell'incidente, che poteva essere ben più grave è di un ferito soccorso dal personale medico del Suem 118 e trasportato in ospedale. Al vaglio delle forze dell'ordine le cause che hanno portato al tremendo impatto. Sta di fatto che la viabilità lungo l'importante arteria di Terrassa è rimasta bloccata per oltre un'ora. Tempo necessario agli operatori di completare le singole attività.

Cosa è successo

I vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco subito dopo l'allarme giunto ai numeri d'emergenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre uno dei due conducenti è stato preso in cura dal personale del Suem. Illeso l’altro automobilista. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Come da prassi entrambi in conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. A provocare lo schianto non si esclude abbia contribuito una manovra azzardata, ma anche una banale disattenzione.