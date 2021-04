Trattore si capovolge alla rotonda e ostruisce la strada, circolazione rallentata

Si è capovolto facendo la rotonda e dato che il mezzo è molto grande è stato necessario chiedere aiuto ai vigili del fuoco per spostarlo.

La vicenda

Nel primo pomeriggio di martedì 27 aprile un trattore stava percorrendo la statale 308. All’uscita di Loreggia, facendo la rotonda si è capovolto su un fianco. L’autista ne è uscito illeso ma il mezzo ostruiva gran parte della carreggiata. Era così pesante che la polizia, giunta in soccorso, non è riuscita a spostarlo e si è dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco per rimuovere il trattore e far riprendere la circolazione.