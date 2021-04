Trattore si rovescia e si inabissa: morto il conducente, dramma sabato pomeriggio

Tragedia nel tardon pomeriggio di sabato a Casale di Scodosia nella Bassa Padovana dove un uomo è morto dopo un incidente a bordo di un mezzo agricolo.

L'incidente

Alle 18.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Marcella a Casale di Scodosia per il rovesciamento di un trattore in un canale d’irrigazione. Lo schianto è stato fatale per un giovane che è deceduto. I pompieri arrivati da Este e successivamente da Padova, hanno messo in trazione il trattore con il verricello di un fuoristrada quel tanto che ha permesso agli operatori di sfilare la vittima da sotto il mezzo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte de guidatore. Le cause della dinamica dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.

