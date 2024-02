Camion si ribalta all'incrocio, viabilità in ginocchio per tre ore

Spettacolare incidente oggi 12 febbraio alle 14,15 a Trebaseleghe. Traffico in tilt per tre ore, ma nessun ferito. Per cause ora al vaglio della polizia locale un camion che stava trasportando legname è finito fuori strada ribaltandosi. Fortuna ha voluto che in quel momento non stava transitando alcun mezzo, altrimenti il bilancio sarebbe stato pesante. Il conducente è stato aiutato dai vigili del fuoco ad uscire dalla cabina. Non è stato necessario il ricovero in ospedale. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Tra le prime ipotesi non si esclude la velocità eccessiva, ma anche una banale disattenzione. Dopo attende verifiche è stata esclusa la complicità di terzi tra le cause che hanno portato alla fuoriuscita autonoma.

Disagi enormi alla viabilità

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco con più mezzi e a scopo precauzionale anche un'ambulanza. Il traffico in corso del Popolo all'incrocio con via Stradona è rimasto inibito al traffico per tre ore. E' dovuta intervenire una gru per rimettere in asse il mezzo pesante e quindi liberare la carreggiata. Al momento dell'incidente l'autista stava percorrendo corso del Popolo in direzione Fossalta. La polizia locale durante le operazioni di messa in sicurezza ha provveduto a deviare il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 18.