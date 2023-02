Finisce con l'auto fuori strada. Miracolosamente illeso il conducente

Incidente stradale nella notte tra il 16 e il 17 febbraio a Trebaseleghe. Lo schianto si è verificato alle 4 del mattino. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma, il conducente è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo. E' successo tutto in via Montello. Tra le cause che potrebbero aver contribuito allo schianto non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione. La vettura ha finito la sua corsa fuori controllo ribaltata.

I soccorsi

Altri automobilisti in transito vedendo l'auto incidentata hanno subito chiamato i numeri d'emergenza. In via Montello sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Boorgoricco. Mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto, i soccorritori hanno visitato il protagonista della brutta avventura. Per lui non c'è stato bisogno del ricovero ospedaliero. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco fondo terminate attorno alle 7.