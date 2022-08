In condizioni disperate il diciannovenne "volato" dal finestrino del pick up

Resta in condizioni disperate il diciannovenne di Scorzè in provincia di Venezia, rimasto vittima ieri sera alle 20 di un singolare incidente in via Fonti a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Il giovane si trova ricoverato in ospedale a Padova nella Terapia intensiva del reparto di Neurochirurgia. Nelle ore che hanno seguito il ricovero è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza per tentare di ridurgli il trauma cranico riportato nell'urto con l'asfalto. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della locale stazione di Trebaseleghe con il coordinamento dell'autorità giudiziaria. Gli altri occupanti dell'auto sono stati a lungo sentiti dagli investigatori. Da quanto si è appreso il diciannovenne si trovava nel sedile posteriore di un pick up Mitsubishi. Oltre al conducente del mezzo, a bordo c'erano altri due amici. Pare che all'altezza di una curva il giovane di Scorzè si sarebbe eccessivamente sporto dal finestrino fino a volare di sotto. Per ovvi motivi il pick up è stato sequestrato in attesa dell'evoluzione del bollettino sanitario del ferito.