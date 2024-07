Schianto mortale sulla Monselice Mare: la vittima è un ciclista

Tragedia della strada oggi 20 luglio alle prime luci dell'alba. Alle 6,30 nel tratto della Monselice Mare che da Tribano prosegue verso il comune di Pozzonovo, un uomo di 61 anni F.Z. residente a Montagnana al volante di una Mercedes, per cause ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Galzignano Terme e un altro equipaggio della Compagnia di Abano, ha investito un ciclista di 24 anni marocchino. Nell'impatto quest'ultimo è morto praticamente sul colpo. Numerose le ipotesi al vaglio. Dalla manovra azzardata alla banale distrazione. Al momento dell'incidente la viabilità sulla Monselice Mare era buona.

I soccorsi

Subito dopo lo schianto oltre ai carabinieri lungo la Monselice Mare a Tribano sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza. Si sono formate code e i mezzi incolonnati per ridurre al minimo i disagi sono stati fatti defluire lungo arterie secondarie. I sanitari nonostante un tentativo disperato di rianimare il ciclista non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente dell'auto è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Dell'ennesima tragedia della strada è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro dei mezzi in attesa della chiusura del fascicolo d'indagine. L'automobilista, che dai primi riscontri si stava recando al lavoro, rischia di essere iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo stradale.