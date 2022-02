Si rovescia con il Suv dopo essere finito di strada: l'incidente nella notte

Un'uscita di strada rocambolesca, fortunatamente senza conseguenze (per il guidatore): illeso l'uomo che al volante di un Suv ha terminato la sua corsa nei campi adiacenti, peraltro cappottandosi.

La dinamica

È successo intorno alle ore 2.45 della notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio a Piazzola sul Brenta: il guidatore stava percorrendo via Chiesa Vecchia quando per cause ancora in corso di accertamento è terminato fuori strada. I vigili del fuoco, arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto rovesciata, mentre il conducente, uscito autonomamente, è stato assistito sul posto dal personale sanitario. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.