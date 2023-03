Esce di strada e finisce nel fossato: automobilista in gravissime condizioni

Sono giudicate critiche le condizioni in cui versa l'uomo che nel pomeriggio di oggi, domenica 12 marzo, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo la sua corsa in un fossato.

I fatti

È successo intorno alle ore 17 in via Ramo Silvelle proprio a Silvelle, frazione di Trebaseleghe: ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale - intervenuta sul posto - le cause che hanno portato al grave incidente, con il veicolo che dovrebbe essere uscito di strada in maniera autonoma, e dunque senza il coinvolgimento di altri mezzi. Il guidatore, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato dall'abitacolo dai vigili del fuoco, i quali lo hanno poi dato in consegna al personale del Suem 118. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Treviso, con l'uomo che è stato portato d'urgenza in ospedale a Padova, dove si trova al momento in condizioni critiche.