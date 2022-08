Si schianta contro una casa, ferito automobilista

Fuoriuscita autonoma

Incidente stradale stanotte, 31 agosto alle 2,30. Per cause ora al vaglio della Compagnia dei carabinieri di Este un automobilista mentre si trovava al volante di una Opel Combo ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro il muro di cinta di una casa. Lo schianto è avvenuto in via Mazzini a Vescovana. Il boato ha richiamato in strada numerosi residenti che hanno prontamente dato l'allarme ai numeri d'emergenza.

I soccorsi

In via Mazzini sono arrivati i sanitari del Suem 118 e più squadre dei Vigili del fuoco di Este e Rovigo. I pompieri dopo aver messo in sicurezza l'auto che si trovava ribaltata su un fianco, hanno estratto il ferito dall'abitacolo e l'hanno dato in consegna ai sanitari. L'uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale. Dopo i primi riscontri clinici, l'automobilista non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi è stato sottoposto ad analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. L'area di via Mazzini teatro dell'incidente stradale è stata messa in sicurezza. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 4.