Maxi incidente in A/4: un solo ferito, ma enormi disagi alla viabilità verso Venezia

Maxi incidente oggi pomeriggio alle 18 lungo l'autostrada A4 all'altezza del territorio di Vigonza in direzione Venezia.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia stradale e dal personale dell'autostrada lo schianto è avvenuto all'altezza del km 368 subito dopo il casello di Padova Est. Sono rimaste coinvolte nove auto e due furgoni. Poteva essere una strage. Nella paurosa carambola è rimasta ferita una sola persona in modo lieve che è stata portata in ospedale a Padova dal personale medico del Suem 118. Sul luogo dell'ennesimo incidente stradale sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

I disagi

Le operazioni di messa in sicurezza e il recupero dei mezzi incidentati è terminato alle 20. Code e disagi su tutta la linea autostradale che porta a Venezia. Molti automobilisti e mezzi pesanti sono stati fatti uscire a Padova Est e questo ha provocato la congestione delle arterie urbane ed extraurbane. L'area che dal cavalcavia Darwin porta fino ai comuni rivieraschi si è trasformata in un'unica colonna di mezzi con tempi di percorrenza importanti e inevitabili nervosismi tra chi ha trascorso il tardo pomeriggio odierno incolonnato.