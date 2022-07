Schianto nella notte, l'auto finisce ribaltata: due feriti

Sfiorata la tragedia sabato notte alle 3 del mattino in via Venezia a Vigonza. Un'auto con a bordo due persone proveniente da Ponte di Brenta e diretta verso la Riviera del Brenta, all'altezza di uno spartitraffico, ha centrato in pieno la cuspide di un marciapiede finendo la propria corsa fuori controllo ribaltata. Immediati i soccorsi. In via Venezia sono arrivati i carabinieri, più mezzi del Suem 118 e i Vigili del fuoco. I due feriti dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati in ospedale a Padova. Le loro condizioni non destano preoccupazione. L'auto incidentata è stata recuperata da un carroattrezzi. Il conducente del mezzo finito fuori strada come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Tra le cause che potrebbero aver contribuito allo schianto non si esclude una banale disattenzione, ma anche l'eccessiva velocità.