Mortale in autostrada, dieci chilometri di coda e disagi a non finire

E' di una persona deceduta e 17 feriti, di cui alcuni gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno del 20 luglio in A4 direzione Milano, all’altezza degli svincoli per la A13. La vittima si chiamava Stefano Campagna, 55 anni di Carpineto Romano (Roma). Al momento della tragedia si trovava al volante di una Hyundai e stava procedendo verso Milano. Con lui in auto la famiglia. Il figlia è rimasta seriamente ferita ed è stata trasportata in elisoccorso a Padova. Otto i veicoli coinvolti, un mezzo pesante e 7 auto. Cause e dinamica dell’accaduto sono al vaglio della Polizia Stradale. La complessità della situazione ha richiesto la chiusura dell’autostrada in direzione Milano. Il personale di Concessioni Autostradali Venete ha lavorato per riaprire una corsia di marcia, ma attualmente rimane sconsigliata l’entrata in A4 per chi è diretto verso Padova e Milano. Nel frattempo, CAV ha attivato la procedura di assistenza agli automobilisti rimasti bloccati in autostrada con la distribuzione di bottiglie d’acqua refrigerata alle auto in coda. Attivato in supporto anche il volontariato di protezione civile. Riaperta invece la carreggiata in direzione Trieste, temporaneamente chiusa per permettere l’intervento dell’elisoccorso. In entrambe le direzioni tuttavia le code (per Trieste in movimento, per Milano ancora parzialmente bloccata) hanno raggiunto i 10 chilometri.

Cosa è successo

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dalla centrale di Padova e da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti rimasti incastrati negli abitacoli. Purtroppo il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di una persona. I sanitari accorsi con più ambulanze e l’elisoccorso, hanno stabilizzato i feriti che sono stati trasferiti in ospedale. Durante le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta bloccata in direzione Ovest. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e Polizia Stradale. A rendere infernale il pomeriggio odierno anche le temperature che hanno superato abbondantemente i trenta gradi.