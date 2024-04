Perde il controllo del bus e finisce nel fossato

Fuoriuscita autonoma oggi 17 aprile a Vigonza all'altezza di via Garibaldi. Un autobus della linea Busitalia per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine è finito fuori strada. Al momento dell'incidente non vi erano passeggeri a bordo. Con tutta probabilità il mezzo stava andando al deposito. Il conducente come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma il protagonista dell'incidente non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. E' toccato agli agenti della Polizia locale, oltre ai rilievi di rito, il compito di coordinare la viabilità.

Cosa è successo

Attorno alle 7 del mattino, per una probabile manovra sbagliata l'autista ha perso il controllo del mezzo che si è adagiato quasi completamente nel fossato che costeggia la carreggiata. Per rimetterlo in asse sono dovuti intervenire tecnici specializzati con un'autogrù. In un secondo tempo un secondo mezzo pesante ha trainato la corriera in panne al deposito. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività. Da quanto si è appreso nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.