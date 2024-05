Investe una donna e si schianta contro una casa

Lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale una donna di 32 anni L.I.N. originaria dell'Est, ma residente a Vigonza che oggi 30 maggio attorno alle 19, mentre stava passeggiando lungo la pista ciclabile di via Trevisan, è stata investita da una Ford Fiesta con al volante una donna di 41 anni sempre del posto, che poi ha terminato la sua corsa fuori controllo contro il muro di cinta di un'abitazione. Se per quest'ultima il quadro clinico, a parte lo choc, è rassicurante, il pedone è in prognosi riservata e saranno decisive le prossime ore per conoscerne i possibili margini di recupero.

I soccorsi

In via Trevisan a Vigonza sono arrivati i sanitari del Suem 118, i carabinieri della locale stazione di Pionca di Vigonza del maresciallo Daniele Rampin e i Vigili del Fuoco. La trentaduenne, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in ospedale a Padova in condizioni disperate. Praticamente illesa l'automobilista che è stata sottoposta a tutti gli accertamenti al pronto soccorso. La viabilità ha subito forti rallentamenti. La Fiesta è stata sequestrata in accordo con il pubblico ministero di turno in attesa di avere un quadro definitivo delle condizioni del pedone.