Finisce fuori strada con l'auto, gravemente ferito quarantanovenne

Fuoriuscita autonoma ieri, 16 giugno poco prima delle 20 in via Corse a Villa del Conte. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, un uono di 49 anni, su Citroen C3, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nell'impatto la sua vettura ha subito importanti danni. Il ferito è stato subito soccorso dal personale medico del Suem 118 e in un secondo momento è stato elitrasportato a Padova. Non sarebbe in pericolo di vita. Tra le cause che hanno portato all'incidente stradale, che di fatto non ha coinvolto altri mezzi in transito, non si esclude la velocità, una banale disattenzione, ma anche il possibile incidente meccanico. Il conducente della Citroen è stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti fino alle 21. Il comune di Villa del Conte attraverso il sindaco Antonella Argenti e l'assessorato alla Sicurezza hanno in mente di posizionare sistemi di rilevazione velocità sul territorio per costringere gli automobilisti a rispettare maggiormente i limiti di velocità.