Auto contro camion, un ferito estratto dalle lamiere e traffico in tilt

Incidente stradale oggi alle 15 a Villa del Conte lungo la Sp 58. Traffico in tilt e un ferito trasportato in ospedale. E' questo il bilancio di uno schianto che poteva avere conseguenze ben più gravi. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora.

Cosa è successo

Poco prima delle 15 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 58 in Via Guglielmo Marconi a Villa del Conte per lo scontro tra un’auto e un autoarticolato: ferito il conducente della. I pompieri accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto il conducente rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Al vaglio dei militari dell'Arma le cause che hanno portato allo schianto. Non si esclude una manovra azzardata, una banale disattenzione, ma anche l'eccessiva velocità.