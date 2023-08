Schianto nella notte: donna incastrata tra le lamiere dell'abitacolo

Fuoriuscita autonoma nella notte tra il 23 e il 24 agosto a Villafranca Padovana. Protagonista una donna di 28 anni che ora si trova ricoverata in ospedale. Dai primi riscontri clinici, non versa in pericolo di vita. Come da prassi è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.



Cosa è successo

Intervento dei vigili del fuoco in via Sacco, a Villafranca Padovana qualche minuto prima della mezzanotte, per soccorrere una ragazza di 28 anni incastrata tra le lamiere della sua auto dopo aver perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro un mezzo in sosta. Ad intervenire per estrarre la conducente una squadra dei vigili del fuoco del comando di Padova che la ha poi affidata alle cure del personale sanitario del 118. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato poco prima delle 2. Tra le cause che potrebbero aver contribuito allo schianto non si esclude la banale disattenzione, ma anche l'eccessiva velocità.