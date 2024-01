Paurosa carambola nella nebbia: donna ferita gravemente

E' stata senza dubbio una mattinata nera sul fronte degli incidenti stradali quella del 29 gennaio. Oggi alle 9 in via Firenze a Villafranca Padovana si è verificato un tamponamento a tre con una donna trasportata in ospedale in condizioni serie. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti. La strada è stata inibita al traffico fino alle 11. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi. Poi è toccato ad un carroattrezzi rimuovere i mezzi incidentati. Sull'asfalto sono stati puliti detriti di lamiera per un tratto di diverse decine di metri.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto in direzione Padova verso Villafranca Padovana. Una donna C.R. di 36 anni al volante di una Polo Volkswagen secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale del distretto PD1A, è stata tamponata da una Fiat Bravo con al volante M.G. di 55 anni. Terzo mezzo coinvolto, una Fiat Croma guidata da G.D. di 57 anni che non ha fatto in tempo a frenare terminando anch'essa nella carambola. Se per la donna è stato necessario il ricovero ospedaliero grazie

al tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118, gli altri due coinvolti sono rimasti miracolosamente illesi. Come da prassi tutti i protagonisti del tamponamento sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.