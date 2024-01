Schianto frontale, morto automobilista di 48 anni dopo una breve agonia

Un altro incidente stradale con esito mortale in questo primo mese scarso del nuovo anno lungo le strade della provincia di Padova. Dopo lo schianto di giovedì mattina all'alba le speranze di salvezza per Diego Volpato, 48 anni di Villafranca Padovana erano appese ad un filo. A distanza di poche ore nelle quali l'uomo non ha mai ripreso conoscenza, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, i medici che fin da subito l'hanno preso in cura, non hanno potuto far altro che accertarne l'avvenuto decesso.

Cosa era successo

Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, pare che una donna di 49 anni su Skoda uscendo in retromarcia da un parcheggio non si sia accorta che lungo via Campodoro stava sopraggiungendo una Hyundai con al volante un uomo di 48 anni sempre di Villafranca. Quest'ultimo ha tentato una manovra disperata, ma non ha potuto evitare l'impatto. La sua auto, fuori controllo, è schizzata verso la corsia opposta di marcia andandosi a schiantare frontalmente con una Volvo guidata da un trentacinquenne di Mestrino. Un impatto devastante nella quale le due auto si sono disintegrate, con la Volvo finita ribaltata nel fossato. Il trentacinquenne è rimasto ferito, ma in modo lieve. L'occupante della Hyundai, rianimato sul posto dai sanitari, è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata. Fino al tragico epilogo.