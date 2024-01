Pauroso schianto all'alba, un uomo in condizioni disperate

Grave incidente stradale oggi 25 gennaio alle 6,50 del mattino in via Campodoro a Villafranca Padovana. Per cause ora al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco sono rimaste coinvolte tre auto. Il bilancio, che poteva essere ancora più grave è di un ferito in prognosi riservata. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti. Sul luogo dello schianto sono intervenuti oltre agli agenti anche i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione pare che una donna di 49 anni su Skoda uscendo in retromarcia da un parcheggio non si sia accorta che lungo via Campodoro stava sopraggiungendo una Hyundai con al volante un uomo di 49 anni sempre di Villafranca. Quest'ultimo ha tentato una manovra disperata, ma non ha potuto evitare l'impatto. La sua auto, fuori controllo, è schizzata verso la corsia opposta di marcia andandosi a schiantare frontalmente con una Volvo guidata da un trentacinquenne di Mestrino. Un impatto devastante nella quale le due auto si sono disintegrate, con la Volvo finita ribaltata nel fossato. Il trentacinquenne è rimasto ferito, ma in modo lieve. L'occupante della Hyundai, rianimato sul posto dai sanitari, è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata.