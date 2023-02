Dodicenne investito sulle strisce: paura in centro a Villanova

Sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, 18 febbraio a Villanova di Camposampiero. Un bambino di 12 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stato investito da un'auto che procedeva da Villanova in direzione Sant'Andrea di Campodarsego. Il giovane dopo l'impatto è caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa. Ricoverato in ospedale per trauma cranico. Dopo tutti gli accertamenti clinici del caso è stato giudicato non in pericolo di vita, ma dovrà rimanere in osservazione.

La cronaca

L'impatto è avvenuto lungo via Caltana proprio di fronte al parcheggio del municipio. Quando il giovane ha tentato di attraversare in bici lungo l'attraversamento ciclo pedonale, è sopraggiunta una Fiat Punto condotta da S.G. un uomo di 57 anni residente a Vigonza. L'impatto è stato violento tanto che il ragazzino è stato prima sbalzato sul cofano e parabrezza dell'utilitaria, poi è caduto a terra sbattendo la testa. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Camposampiero. Le sue condizioni per ora non sarebbero gravi anche se ha riportato un trauma cranico e alcune escoriazioni. Rimarrà in osservazione almeno per 48 ore al fine di verificare che le sue condizioni non peggiorino. Per gli accertamenti in via Caltana sono arrivati gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Il conducente dell'auto sottoposto nell'immediatezza ad accertamenti, è risultato negativo all'assunzione di alcool. Disagi alla viabilità che è rimasta a senso alternato per più di un'ora al fine di consentire agli agenti di effettuare i rilievi.