Schianto a 4 all'incrocio: viabilità in tilt e feriti portati in ospedale

Tamponamento multiplo questo pomeriggio 7 febbraio intorno alle 16 in via Pontarola all'intersezione con via Vespucci a Villanova di Camposampiero. A rimanere coinvolti un autocarro Peugeot condotto da F.G. maschio del 1955 residente a Curtarolo, una Volkswagen Tiguan condotta da V.G. maschio di 58 anni residente a Campodarsego, una Suzuki Vitara condotta da C.A. donna di 28 anni residente a Padova e una Volkswagen Golf con al volante una donna B.M. di 38 anni residente a Camponogara in provincia di Venezia.

Gli accertamenti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale della Federazione intervenuti per i rilievi di rito l'autocarro ha tamponato la Tiguan innescando un tamponamento multiplo. A seguito dell'urto sono rimasti feriti i conducenti della Tiguan e della Suzuki Vitara i quali sono stati trasportati con due mezzi del Suem 118 al pronto soccorso di Camposampiero per traumi vari, ma comunque non in pericolo di vita. Forti disagi alla viabilità in quanto, per permettere i rilievi, la Polizia Locale intervenuta con una pattuglia del nucleo motociclisti in supporto ha istituito un senso unico alternato di marcia. I rilievi si sono conclusi dopo circa 2 ore attorno alle 18. Per tutti i coinvolti sono stati effettuati gli accertamenti sul posto, tramite precursore, con esito negativo.